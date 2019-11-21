Тюменские предприниматели отправятся в Узбекистан с бизнес-миссии

21 Нояб. 20:31 2019-11-21T20:34:23+03:00

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Бизнес-миссия с участием представителей экспортно-ориентированных предприятий Тюменской области отправятся в столицу Узбекистана, Ташкент, с бизнес-миссией. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, деловой визит продлится с 27 по 29 ноября. Организует бизнес-миссию Центр поддержки экспорта Тюменской области.

В программе бизнес-миссии – деловые встречи и биржа контактов в формате B2B, в рамках которых состоятся переговоры с потенциальными партнёрами из Узбекистана. Кроме того, тюменские предприниматели посетят предприятия-импортёры Ташкента. В департаменте подчеркнули, что направленность бизнес-миссии – многоотраслевая. Целью мероприятия является двустороннее расширение и укрепление экономических отношений, установление контактов между представителями бизнеса Тюменской области и Узбекистана.

По предварительным переговорам с узбекской стороны, потенциальные партнёры заинтересованы во встречах с тюменскими предприятиями. При поддержке Центра поддержки экспорта Тюменской области в рамках миссии запланировано подписание соглашений на осуществление пробных поставок.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», делегация Тюменской области приняла участие в Международной выставке пищевой индустрии INTERFOOD & DRINK, которая прошла в городе София (Болгария) с 6 по 9 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU