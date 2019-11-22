Молодой тоболяк разносил по тайникам мефедрон. У него нашли крупную партию наркотиков

СЕГОДНЯ 05:40 2019-11-22T05:40:31+03:00

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Тобольские оперативники пресекли распространение наркотических средств в крупном размере. В ходе оперативной работы силовики задержали 19-летнего молодого человека, который пытался сбыть запрещенные вещества через тайники.

По информации пресс-службы управления МВД по Тюменской области, при досмотре у него было изъято 14 свертков, упакованных в фольгу с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является мефедроном общим весом более 7 граммов.

– Оказалось, что молодой человек целенаправленно приехал в Тобольск для того, чтобы распространять наркотики. Эта деятельность являлась основным его заработком, – пояснили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Тоболяку грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU