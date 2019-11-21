Послание губернатора, коммунальная авария и машина-перевертыш: публикуем главные новости Тюмени 21 ноября 2019

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-21T16:03:02+03:00

Изменить размер текста: A A

1. Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с посланием к правительству. Одна из главных новостей из уст чиновника – материнский капитал на первого ребенка.

– Разве справедливо, например, что региональный материнский капитал выплачивается только в случае рождения третьего и последующих детей? Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет. А как же первый? – заметил Моор.

Тюменский губернатор даст деньги матерям за первого ребенка. Фото - Иван Горбунов.

2. В Тюмени случилось очередное коммунальное ЧП. В этот раз «повезло» жителям улицы Сургутской.

В результате аварии без тепла остались жильцы 17 домов. Однако есть и свои «плюсы» – на улице образовался бесплатный каток.

В Тюмени из-за коммунального ЧП образовался каток. Фото - соцсети.

3. В Тюмени сегодня, 21 ноября, утром на улице Мельникайте произошло жесткое ДТП. В результате дорожного инцидента пострадали два человека.

Как стало известно из социальных сетей, автомобиль «Лада» перевернулся, наехав на препятствие. Судя по фотографиям, опубликованных очевидцем, машина получила серьезные механические повреждения.

4. В Тюмени у собственника десяти машин арестовали один из автомобилей. Дело в том, что общее количество штрафов перевалило почти за сотню.

Стало известно, что все эти машины он сдает в аренду таксистам. Видимо, судьба своих пассажиров его не очень заботит.

5. В Тюмени сегодня, 21 ноября, чествовали детей, которые проявили мужество при спасении людей. Награждение прошло в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Среди награжденных – Костя Любин, который вытащил из огня своих сестренку и братишку.

ИСТОЧНИК KP.RU