«Настоящие герои»: в Тюмени наградили детей, спасших людей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-21T15:20:10+03:00

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В Тюмени сегодня, 21 ноября, чествовали детей, которые проявили мужество при спасении людей. Награждение прошло в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

В торжественной обстановке в информационно-выставочном комплексе Тюменской областной думы награду «Российского союза спасателей» «За спасение жизни» получил второклассник из Голышманово Костя Любин. Медали «За мужество в спасении» вручили восьмилетнему Матвею Осипову из Ярково, ученику девятого класса Артему Васильеву из деревни Петропавловка Ярковского района и пятикласснику Румилю Бабушеву из деревни Есаулова Тюменского района.

– Тюменский регион славится знаменитыми людьми в различных сферах: в социальной, политической, научной и других. Своим подвигом наши юные земляки показали, что они настоящие герои и патриоты своей страны, – сказал на церемонии заместитель начальника управления Росгвардии по Тюменской области полковник Михаил Катаргин.

ИСТОЧНИК KP.RU