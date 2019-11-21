Тюменский завод крупно оштрафовали за уничтожение земли

СЕГОДНЯ 15:44 2019-11-21T15:44:28+03:00

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В Тюменской области крупно оштрафовано ЗАО «Племзавод-Юбилейный». В июне этого года предприятие посетил государственный инспектор отдела земельного надзора регионального Россельхознадзора.

– Общество просто уничтожило плодородный слой почвы двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые находятся в Ишимском районе. Их общая площадь достигает почти 35 тысяч квадратных километров. В результате лабораторных исследований почвенных образцов, проведенных в Новосибирской межобластной ветеринарной лаборатории, установлено, что земельные участки утратили свою первоначальную агрономическую ценность, – рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.

На предприятие был наложен штраф 400 тысяч рублей. На сегодняшний день он полностью оплачен.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменскую птицефабрику оштрафовали на 50 тысяч рублей за порчу земли. Предприятие не сразу исполнило предписание надзорного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU