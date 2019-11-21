В больнице Лангепаса появилось новое высокотехнологичное оборудование

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-21T14:01:02+03:00

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Новый компьютерный томограф установили в больнице Лангепаса в рамках национального проекта «Здравоохранение». Учреждение получило самую современную версию оборудования. Такие же аппараты на сегодняшний день есть только в двух больницах Югры – в Сургуте и Нефтеюганске. Их они также получили в этом году в рамках нацпроекта.

По словам главы Лангепаса Бориса Сурцева, теме здравоохранения в городе уделяется пристальное внимание.

- При поддержке окружной власти, депутатов, нефтяников нам удалось превратить лангепасскую больницу в современное учреждение, оказывающее широкий спектр услуг, – подчеркнул он командную работу югорчан.

На презентации компьютерного томографа также присутствовали общественники Лангепаса и депутат думы Югры Андрей Филатов. По его словам, врачи Лангепаса всегда отличались ответственностью и профессионализмом и задача власти и общества– создать им условия для работы.

- Объекты, оборудование должны четко соответствовать потребностям жителей, оправдывать их ожидания. На этом и основан принцип реализации национальных проектов, – передают его слова в информационно-аналитическом управлении окружной думы.

Отметим, что компьютерный томограф, направленный в основном на диагностику сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, работает с минимальной дозой облучения и позволяет проходить обследование даже детям. Предполагается, что благодаря запуску такого оборудования жители Лангепаса на 75% реже будут ездить за пределы города. Напротив, пациенты из других городов станут чаще приезжать в больницу на обследование.