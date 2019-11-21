2019-11-21T14:29:06+03:00
Общество

Тюменская область заняла 5-е место среди «безналичных» регионов в рейтинге Сбербанка

Вадим Бегун
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Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) проанализировали, как развиваются безналичные платежи в России.

В III кв. 2019 года 48,7% расходных операций было оплачено безналичным способом. Показатель по итогам IV кв. наверняка преодолеет отметку в 50%, и эта тенденция продолжится в 2020 году, уверены аналитики. Органическое замещение бумажных денег продолжается, но темпы несколько снижаются. Скорее всего, в 2019-м прирост безналичных платежей год к году будет наименьшим с середины 2016-го.

В III кв. в 26 регионах доля безналичного торгового оборота превысила 50%. Еще год назад всего четыре региона достигли такого показателя. Лидеры по «торговому безналу» — Карелия (58,1%), Мурманская область (57,7%) и Коми (56,9%). Тюменская область с долей 55,1% и её годовым приростом 5,2 п.п. заняла 5-е место среди «безналичных» регионов в рейтинге Сбербанка.

Также аналитики «СберДанных» проанализировали проникновение безнала в 300 самых населенных городах. На первом месте по-прежнему находится Петрозаводск (доля б/п — 59,4%), за ним следует Сыктывкар (59,1%).

Тюмень замыкает ТОП-10 «безналичных» городов России: 55,8% товаров и услуг в III кв. здесь приобрели по картам. Годовой прирост составил 5 п.п. Тобольск на 12-м месте с долей безналичных платежей 55,6% и её годовым приростом 7,42 п.п. Также отметку в 50% перешагнул Ишим и оказался на 64-й строке среди ста самых «безналичных» городов страны. Доля безнала здесь достигла 50,9%, а годовой прирост — 4,6 п.п.

- Бизнес в целом продолжает процесс ухода от наличных расчетов. Список самых «безналичных» бизнесов возглавляют рестораны, кафе, столовые и магазины с электроникой. Основной потенциал для дальнейшего ухода от бумажных денег находится в розничной торговле, поскольку торговый оборот в этой категории наиболее крупный. Несмотря на весь прогресс электронных систем, в регионе еще есть торговые точки, не предоставляющие возможность безналичной оплаты по разным причинам. Для развития культуры безналичных платежей Сбербанк реализовал сервис «Плати-QR» для микро и малого бизнеса. Он позволяет предпринимателям принимать платежи безналично по тарифам ниже, чем по традиционному эквайрингу. Традиционно безналичный способ оплаты способствует увеличению продаж, а в случае использования QR это возможно при минимальных затратах со стороны бизнеса, - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

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