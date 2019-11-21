2019-11-21T12:43:02+03:00
Общество

Главный Дед Мороз в Тюмени рассказал о подарках президенту

Местная детвора научила новогоднего волшебника флексить
Вадим Бегун
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В Тюмени побывал главный Дед Мороз страны. Фото - горадминистрация.В Тюмени побывал главный Дед Мороз страны. Фото - горадминистрация.
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В Тюмени побывал главный Дед Мороз России из Великого Устюга. Он не только пообщался с ребятами, но и рассказал, какие подарки получает от него президент.

На пресс-конференцию с участием детей Дед Мороз немного опоздал. Правда, на то у него были причины: он готовился к встрече с подрастающим поколением и учился чекиниться, селфиться и даже флексить.

Больше всего детей интересовало, что же Дедушка дарит другим ребятам, на что тот шутливо ответил: «Скатерти-самобранки, ковры-самолеты, волшебные палочки. Девушки ждут женихов. Мужчины хотят карьеру, машины». А вот о подарках президенту Российской Федерации Владимиру Путину волшебник умолчал – государственная тайна.

Отметим, что в предновогоднем туре главного Деда Мороза страны 28 городов. Всего за три года существования проекта он вместе с командной НТВ преодолел более сорока тысяч километров и подарил детям свыше трехсот тонн подарков. В Тюмени он побывал в центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник», а также в детском саду для детей с ментальными нарушениями и в общеобразовательной школе №77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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