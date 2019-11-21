«Организовали каток»: на улице Сургутской в Тюмени прорвало трубу

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-21T11:26:03+03:00

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В Тюмени накануне, 20 ноября, вечером на улице Сургутской прошел порыв теплотрассы. В настоящее время без отопления из-за этого инцидента остаются 17 домов.

– Решение об отключении участка теплосети было принято сегодня утром. Ночью специалисты откачивали воду из тепловых камер для доступа к секционирующим задвижкам. Около 9.00 отключили участок тепловой сети, и бригады приступили к ремонтным работам, – рассказали в пресс-службе УСТЭК.

В компании также добавили, что уже в первой половине дня планируется подать теплоснабжение в некоторые дома, где оно было ограничено.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре буквально два дня назад подобный инцидент произошел и на улице Шишкова. Гигантская лужа тут же превратилась в каток.

ИСТОЧНИК KP.RU