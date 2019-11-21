Тюменский наркосбытчик получил большой срок. Он хранил амфетамин в ботинке

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-21T13:30:25+03:00

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В Тюмени к большому уголовному сроку приговорен 29-летний наркосбытчик, житель Викуловского района. Мужчина переносил опасные вещества в ботинке.

– Как следует из материалов уголовного дела, 26 мая этого года около пяти часов утра автоинспекторы у дома №19 по улице Федюнинского в Тюмени остановили автомобиль «Тойота Королла», который вилял по дороге. Водитель от освидетельствования уклонился и вел себя подозрительно. Было принято решение о проведении досмотра. Из наплечной сумки и ботинка молодого человека было изъято по пакету с амфетамином, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По информации ведомства, опасные вещества нашли и в двух сделанных им тайниках, а также на съемном жилье. Суд назначил подсудимому 7 с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU