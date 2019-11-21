2019-11-21T12:00:45+03:00
Происшествия

На центральной улице Тюмени перевернулась машина: пострадавшие в тяжелом состоянии

Автомобиль превратился в груду хлама
Вадим Бегун
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На улице Мельникайте в Тюмени перевернулась машина. Фото - "Инцидент Тюмень".На улице Мельникайте в Тюмени перевернулась машина. Фото - "Инцидент Тюмень".
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В Тюмени сегодня, 21 ноября, утром на улице Мельникайте произошло жесткое ДТП. В результате дорожного инцидента пострадали два человека.

Как стало известно из социальных сетей, автомобиль «Лада» перевернулся, наехав на препятствие. Судя по фотографиям, опубликованных очевидцем, машина получила серьезные механические повреждения.

– По предварительным данным, автомобиль ВАЗ наехал на препятствие. Легковушка опрокинулась, травмы получили два человека, находившихся в салоне – водитель и пассажир, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

- Вызов поступил в 5.52, бригада скорой помощи прибыла на место происшествия в 5.59. Двоих пациентов медики доставили в ОКБ № 2. Один пациент с черепно-мозговой травмой госпитализирован в отделение реанимации, состояние тяжелое, дыхание самостоятельное. Второй пациент с крайне тяжелой сочетанной травмой также получает все необходимое лечение в отделении реанимации. Врачи борются за их жизни, - прокомментировали состояние здоровья пострадавших в пресс-службе здравоохранения Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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