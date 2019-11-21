Тюменских школьников избавят от второй и третьей смены

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-21T09:49:37+03:00

Губернатор области в послании заявил, что в ближайшие пять лет в Тюменской области построят 58 школ. Фото Ивана Горбунова

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В ближайшие пять лет в Тюменской области построят 58 школ. Планы по строительству образовательных учреждений предусмотрены в регионе в рамках национального проекта «Образование». Об этом в своем послании заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, говоря о перспективах развития региона.

- Давайте спросим себя, каждой ли семье в Тюменской области доступен детский сад? В две тысячи двадцать первом году – будет! Для всех детей старше полутора лет! Давайте спрашивать дальше – есть ли возможности развивать способности и увлечения ребенка, применены ли новейшие образовательные технологии, избавлены ли ученики от учебы в две-три смены? Будут избавлены! За пять лет мы построим 58 школ. Давайте спросим, учтены ли детские особенности, склонности и таланты, гарантирована ли молодым тюменцам конкурентоспособность на рынке труда? Давайте за всеми таблицами и графиками искать и находить человека, - заявил глава региона в своем выступлении.

Учреждения для детей дошкольного и школьного возраста построят по самым современным стандартам. Так, каждая из школ будет оснащена высокотехнологичным оборудованием, лабораториями для проектной и внеурочной деятельности. Там обустроят игровые рекреации, а на пришкольных территориях - спортивные площадки. Это касается, как городских школ, так и учреждений в муниципалитетах, где реализуется программа по ликвидации школ в деревянном исполнении.

Напомним, национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он должен повысить конкурентоспособность российского образования, и ввести Российскую Федерацию в десятку лидеров по качеству общего образования.

ИСТОЧНИК KP.RU