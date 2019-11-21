2019-11-21T10:11:52+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей

Вадим Бегун
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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
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Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за расчетно-кассовое обслуживание кредитной карты «Энерджинс». Комиссия не взимается при обороте по счету кредитной карты «Энерджинс» от 5 тысяч рублей в течение месяца. Ранее минимальный порог составлял 30 тысяч рублей.

Комиссия при обороте на счете карты «Энерджинс» от 5 тысяч рублей отменяется до 31 декабря 2019 года включительно.

Карта «Энерджинс» с кредитной линией прекрасно подходит для совершения ежедневных покупок. При оплате картой начисляются баллы в программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус», из расчета 1 балл за каждые 50 рублей. Размер кэшбэка составляет до 3% от стоимости покупки. Льготный период кредитования составляет до 2-х месяцев. Максимальный размер кредита, предоставляемого в рамках кредитной карты, равен 500 тысяч рублей. Управление собственными средствами, переводами, платежами и другими услугами в Мобильном и Интернет-банке УРАЛСИБ осуществляется круглосуточно.

Подробную информацию и полные условия по кредитной карте «Энерджинс» можно получить в отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) и на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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