2019-11-21T10:42:12+03:00
Общество

На выходных в Тюмени потеплеет до минус двух

В городе будет идти снег
Вадим Бегун
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В Тюмени потеплеет.В Тюмени потеплеет.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени на предстоящих выходных, 23 и 24 ноября, будет достаточно тепло для этого времени года. После суровых морозов местных жителей ожидает более приятная температура.

Так, в субботу термометр будет показывать два градуса ниже нуля. Облачная погода продержится весь день. С середины дня будет идти мелкий снег, который к вечеру усилится. Ночью – до минус шести градусов. В этот день будет дуть юго-западный ветер 4 метра в секунду с порывами до 9 метров в секунду.

Воскресенье обещает быть самым снежным днем на этой и даже следующей неделе. Он будет идти с самого утра и до вечера. На улице потеплеет еще на один градус. Правда, ветер по сравнению с субботой немного усилится и сменит свое направление на северное.

По информации Тюменского гидрометцентра, со среды, 27 ноября, в городе вновь будет царствовать морозная погода. Температура воздуха резко опустится до минус 13 градусов. Однако тучи рассеются, и горожан будет греть солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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