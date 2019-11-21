2019-11-21T09:13:20+03:00
Происшествия

ЧП в Тобольске: местные жители в морозы остались без тепла и воды

Коммунальщики обещают восстановить ситуацию к вечеру
Вадим Бегун
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Тоболяки в морозы остались без тепла и воды. Фото - pixabay.com.Тоболяки в морозы остались без тепла и воды. Фото - pixabay.com.
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В Тобольске произошло коммунальное ЧП. На участке магистрального трубопровода от местной ТЭЦ была повреждена задвижка дренажа. В результате этого без воды и теплоснабжения остались десятки тысяч горожан.

По информации администрации города Тобольска, в связи с аварийными работами на магистральной тепловой сети от ТЭЦ с 23.00 20 ноября будут снижены параметры теплоносителя на 23 часа.

Замерзающие тоболяки «вышли» в социальные сети, чтобы высказать свое мнение по поводу сложившейся в городе ситуации. «У нас вчера даже с труб сверху что-то текло, давление давануло. И к утру дубак. Дети маленькие дома, на улице мороз, вот куда бежать?»; «Ночью у нас со стыка трубы закапала вода, но батареи были горячие. К утру холодные. Они давление превысили. Так обычно проверяют слабые места в сети отопления. Итог таков – бабахнуло где-то»; «У нас вообще на днях отопления 2 дня не было, когда на улице под 30 мороза было», – такие комментарию пишут местные жители в интернете. Больше всего горожане переживают, что «городу может грозить коллапс, при такой низкой температуре попросту все перемерзнет».

Тобольская прокуратура уже проводит проверку в связи с повреждением трубопровода.

– Поврежденный участок выведен в ремонт. На время проведения работ снижены параметры теплоснабжения потребителей нагорной части города, теплоснабжение осуществляется по обратному трубопроводу, – сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что в администрации города создан оперативный штаб для мониторинга ситуации и принятия безотлагательных мер по обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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