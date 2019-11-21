2019-11-21T08:48:47+03:00
Происшествия

Молодой ишимец застрелил бизнесмена после ссоры в кафе

Сейчас парень заключен под стражу
Вадим Бегун
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В Ишиме молодой человек застрелил предпринимателя. Фото - СК по Тюменской области.В Ишиме молодой человек застрелил предпринимателя. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюменской области предъявлено обвинение 24-летнему ишимцу. Молодой человек повздорил с мужчиной и застрелил его.

– По данным следствия, 19 ноября вечером возле кафе, расположенном на улице Свердлова в Ишиме, между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт. Во время ссоры злоумышленник, вооружившись обрезом гладкоствольного охотничьего ружья, выстрелил в оппонента, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Потерпевший, оказавшийся местным предпринимателем, получил ранение, не совместимое с жизнью, и скончался по пути в больницу. Вскоре молодой человек был задержан. В ближайшее время его заключат под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что житель Тюменской области нечаянно застрелил приятеля на охоте. Убитым может быть гендиректор «дочки» известной в регионе строительной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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