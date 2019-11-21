Тюменский дачник пошел выгулять собаку и нашел труп пенсионера

СЕГОДНЯ 08:22 2019-11-21T08:22:22+03:00

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Накануне, 20 ноября, в СНТ «Липовый остров» дачник вышел прогуляться с собакой и нашел труп пенсионера. Позже оказалось, что это Сервер Догдишев, который пропал еще 9 ноября. Все это время его искали полицейские и волонтеры.

Тело пропавшего мужчины обнаружила собака. Дачник, узнав соседа, который лежал в снегу, тут же вызвал сотрудников правоохранительных органов.

– По предварительной версии, смерть не носит криминальный характер. В настоящее время Следственный комитет выясняет обстоятельства случившегося, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По одной из версий, смерть пожилого мужчины могла произойти из-за неудовлетворительного состояния здоровья. Ему могло стать плохо, сообщает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU