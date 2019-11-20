2019-11-20T20:04:29+03:00
Общество

Жители Тюменской области могут пройти стажировку на предприятиях за счёт регионального бюджета

Стажировка проходит с привлечением АНО «Труд»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жители Тюменской области могут пройти стажировку на предприятиях за счёт регионального бюджетаЖители Тюменской области могут пройти стажировку на предприятиях за счёт регионального бюджета
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Стажировку за счёт регионального бюджета на предприятиях Тюменской области с привлечением АНО «Труд», выигравшей конкурс на получение субсидии из областного бюджета по виду деятельности «Трудоустройство и подбор персонала», пройдут 110 выпускников образовательных организаций и граждан, которые ищут работу.

По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежды Мазуркевич, роль института социального партнёрства, в т.ч. социально ориентированными НКО, ежегодно растёт.

- Доля областных средств на общественно полезные услуги в сфере занятости, передаваемых департаментом на исполнение СО НКО на период 2018–2020 гг., составит ежегодно 5% от всего объема средств, предусмотренных на мероприятия в сфере занятости населения, - рассказала Надежда Мазуркевич.

Организация стажировки – это форма временного трудоустройства выпускников, которые обратились в центры занятости населения, без первоначального трудового стажа после окончания вуза или ссуза. Выпускник получает практические навыки и опыт работы по полученной специальности и расширяет свою конкурентоспособность на рынке труда при дальнейшем трудоустройстве. Программой могут воспользоваться также тюменцы, которые ищут работу в течение 3-х лет после окончания образовательного учреждения, не имеющие трудового стажа по полученной профессии.

Как отметила директор АНО «Труд» Светлана Чуйкова, программа решает проблему отсутствия опыта у выпускников при трудоустройстве. По её словам, у всех молодых специалистов, которые прошли стажировку в прошлом году, сегодня есть постоянное место работы. Программа также выгодна работодателю, так как помогает решить кадровый вопрос без нагрузки на бюджет компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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