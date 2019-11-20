Более 80% жителей Тюменской области старше 14 лет зарегистрированы на портале Госуслуг

СЕГОДНЯ 17:46 2019-11-20T17:46:18+03:00

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Более 80% жителей Тюменской области старше 14 лет зарегистрировано на портале Госуслуг. По статистике, за первое полугодие 2019 года им было оказано около 21 млн электронных услуг, а их доля в общем объёме составляет уже 91,8%. Работа по увеличению доли электронного взаимодействия граждан с органами власти, в том числе при получении госуслуг, входит в мероприятия регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части оптимизации процесса уведомления сторон. До этого документ был одобрен в третьем чтении 22 октября, Советом Федерации – 6 ноября. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

По новому закону постановление судебных приставов теперь может быть вынесено в электронном варианте. Документ должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью. Это постановление можно направлять участнику исполнительного производства в личный кабинет на портале Госуслуг. Кроме того, через личный кабинет можно подать жалобу на постановление пристава или другие его действия.

Ранее в первом чтении был принят законопроект о едином сертификате ключа проверки усиленной квалифицированной электронной подписи. Это необходимо для защиты граждан от нарушений при использовании ЭП.

ИСТОЧНИК KP.RU