2019-11-20T17:33:21+03:00
Экономика

В Тюменской области состоялась стратегическая сессия Западно-Сибирского межрегионального НОЦ мирового уровня

В мероприятии принял участие губернатор Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области состоялась стратегическая сессия Западно-Сибирского межрегионального НОЦ мирового уровняВ Тюменской области состоялась стратегическая сессия Западно-Сибирского межрегионального НОЦ мирового уровняФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в очередной стратегической сессии Западно-Сибирского межрегионального НОЦ мирового уровня, уже четвёртой по счёту. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в течение четырёх дней эксперты, участники научно-образовательного центра обсудят механизмы управления и работы НОЦ мирового уровня по каждому проекту, включённому в программу.

По словам главы региона, итогом предыдущих трёх сессий стала прагматичная оценка существующих возможностей и ожидаемого в будущем эффекта от деятельности НОЦ, выраженной в формировании 4-х основных тематических направлений и «базового портфеля» проектов НОЦ. Александр Моор подчеркнул, что всё это нашло отражение в программе деятельности Западно-Сибирского НОЦ.

- Некоторые мероприятия программы уже реализуются на практике. Начал работу Центр комплексного развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий. Направлены серьезные ресурсы областного бюджета на поддержку создания лабораторного комплекса по биобезопасности – это ключевое направление НОЦ, - заключил губернатор.

Итогом стратегической сессии станет окончательная редакция программы деятельности НОЦ с четким пониманием обязательств, ответственности участников, сроков, необходимых ресурсов и ожидаемых результатов по каждому проекту.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», старт программы по предоставлению мегагрантов для учёных в рамках создания НОЦ глава региона анонсировал в Москве на защите проектов научно-образовательных центров мирового уровня в Сколково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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