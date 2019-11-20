На «Абилимпиксе» Тюменскую область представляют 16 участников

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-20T16:43:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Шестнадцать участников представят Тюменскую область на V Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», который сегодня, 20 ноября, стартовал в Москве. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, состязания пройдут по 62 основным и 31 презентационным категориям.

Десять из шестнадцати тюменских участников заслужили право представлять регион по итогам регионального чемпионата. Тем, в чьих компетенциях было большое количество участников по всей России, предстояло пройти отборочные соревнования, которые прошли 18 и 19 ноября. Испытания проходили 9 представителей Тюменской области, 6 получили право побороться за звание лучших в национальном финале. Это представители компетенций «Поварское дело», «Медицинский и социальный уход», «Массажист», «Адаптивная физическая культура». В компетенции «Обработка текста» примут участие два человека.

Имена победителей назовут на церемонии закрытия чемпионата, которая состоится 22 ноября в Москве.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в региональном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» приняли участие 113 человек из Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, Тюменского, Исетского, Армизонского, Голышмановского районов. Все они решали задания в 16-ти компетенциях.

ИСТОЧНИК KP.RU