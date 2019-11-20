В Тюменской области ввели в эксплуатацию систему мониторинга показателей цифрового неравенства

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-20T16:30:32+03:00

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Департамент информатизации Тюменской области создал и ввёл в опытную эксплуатацию автоматизированную информационную систему «Мониторинг показателей цифрового неравенства», в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Система необходима для автоматизации процесса сбора и анализа данных о региональной информационной инфраструктуре, чтобы находить территории с ограниченным доступам к современным технологиям связи.

Кроме того, департамент выполнил интеграцию информационной системы с геопорталом и информационно-аналитической системой, что позволяет использовать современные картографические и визуальные инструменты анализа цифровых данных. Сейчас система активно используется для информационно-аналитического сопровождения хода реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура». В неё загружены данные обо всех социально значимых объектах, планах и параметрах подключения к Интернету.

В информационную систему загружены данные о базовых станциях и различных параметрах услуг связи, которые предоставляют сотовые операторы. Это позволяет использовать ее для поддержки принятия решений по развитию инфраструктуры связи в Тюменской области. К примеру, эта информация является важной для проекта «Безопасный город», так как позволяет мониторить уровень доступности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

Отметим, что информационную систему презентовали 13 ноября в рамках XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019» на стенде правительства Тюменской области «Цифровой регион».

ИСТОЧНИК KP.RU