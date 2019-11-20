2019-11-20T16:30:32+03:00
Экономика

В Тюменской области ввели в эксплуатацию систему мониторинга показателей цифрового неравенства

Она создана в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области ввели в эксплуатацию систему мониторинга показателей цифрового неравенстваВ Тюменской области ввели в эксплуатацию систему мониторинга показателей цифрового неравенства
Изменить размер текста:

Департамент информатизации Тюменской области создал и ввёл в опытную эксплуатацию автоматизированную информационную систему «Мониторинг показателей цифрового неравенства», в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Система необходима для автоматизации процесса сбора и анализа данных о региональной информационной инфраструктуре, чтобы находить территории с ограниченным доступам к современным технологиям связи.

Кроме того, департамент выполнил интеграцию информационной системы с геопорталом и информационно-аналитической системой, что позволяет использовать современные картографические и визуальные инструменты анализа цифровых данных. Сейчас система активно используется для информационно-аналитического сопровождения хода реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура». В неё загружены данные обо всех социально значимых объектах, планах и параметрах подключения к Интернету.

В информационную систему загружены данные о базовых станциях и различных параметрах услуг связи, которые предоставляют сотовые операторы. Это позволяет использовать ее для поддержки принятия решений по развитию инфраструктуры связи в Тюменской области. К примеру, эта информация является важной для проекта «Безопасный город», так как позволяет мониторить уровень доступности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

Отметим, что информационную систему презентовали 13 ноября в рамках XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019» на стенде правительства Тюменской области «Цифровой регион».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Тюменской области могут пройти стажировку на предприятиях за счёт регионального бюджета
В Тюменской области вновь пройдёт музыкальный фестиваль Дениса Мацуева
В Тюменском районе благодаря нацпроекту отремонтировано 179 дорожных участков
Более 500 километров дорог отремонтировано в Тюменской области в рамках нацпроекта
В Шороховской школе появится учебный класс по робототехнике «РобоЛаб»
Более 80% жителей Тюменской области старше 14 лет зарегистрированы на портале Госуслуг
В Тюменской области состоялась стратегическая сессия Западно-Сибирского межрегионального НОЦ мирового уровня
На «Абилимпиксе» Тюменскую область представляют 16 участников
Миллионы для налоговиков, приговор автокрановщику и найденное тело: публикуем главные новости Тюмени 20 ноября 2019
Сами виноваты: жители Ембаево остались без света из-за электрооборудования