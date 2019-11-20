2019-11-20T15:35:52+03:00
Общество

На сайте «Советник Губернатора» завершается опрос на тему семьи и материнства

20 ноября – последний день, когда каждый может присоединиться к опросу
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
На интернет-платформе «Советник губернатора» сегодня, 20 ноября, завершается опрос на тему «Семья и материнство»На интернет-платформе «Советник губернатора» сегодня, 20 ноября, завершается опрос на тему «Семья и материнство»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

На интернет-платформе «Советник губернатора» сегодня, 20 ноября, завершается опрос на тему «Семья и материнство». Кто ещё не успел его пройти – есть ещё немного времени. В проекте приняли участие более 13 тысяч человек со всей Тюменской области, результаты будут доступны на сайте проекта после 30 ноября 2019.

По словам участницы опроса Екатерины Реутовой, любые инициативы, которые могут сблизить власть и общество, это огромный шаг навстречу друг другу.

- Часто недопонимания и разногласия бывают из-за отсутствия информации или возможности повлиять на решения. Именно поэтому я поддерживаю проект «Советник губернатора» в Тюменской области, - поделилась мнением Екатерина.

Тест состоит из четырёх этапов, причём вопросы встречаются разные. К примеру: «Завышены ли у молодых людей требования друг к другу?», «Удобно ли устроена городская среда?», «Влияет ли интернет на образ мамы?», «Какие факторы играют роль в укреплении семьи?» и многие другие. Большинство опросов предполагает согласие с тем или иным утверждением, либо с его опровержением. Заключительная часть опроса предназначена для формулировки собственных предложений по поводу того, что нужно сделать в Тюменской области, чтобы в семьях было больше детей.

Отметим, что в рамках проекта в 13-ти муниципальных образованиях Тюменской области прошло 13 встреч. Участники обсудили вопросы семьи, родительства и материнства, рассуждали над способами изменения ситуации, формировали список предложений. Эксперты делились опытом по вопросам материнства, отцовства и родительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Тюменской области могут пройти стажировку на предприятиях за счёт регионального бюджета
В Тюменской области вновь пройдёт музыкальный фестиваль Дениса Мацуева
В Тюменском районе благодаря нацпроекту отремонтировано 179 дорожных участков
Более 500 километров дорог отремонтировано в Тюменской области в рамках нацпроекта
В Шороховской школе появится учебный класс по робототехнике «РобоЛаб»
Более 80% жителей Тюменской области старше 14 лет зарегистрированы на портале Госуслуг
В Тюменской области состоялась стратегическая сессия Западно-Сибирского межрегионального НОЦ мирового уровня
На «Абилимпиксе» Тюменскую область представляют 16 участников
В Тюменской области ввели в эксплуатацию систему мониторинга показателей цифрового неравенства
Миллионы для налоговиков, приговор автокрановщику и найденное тело: публикуем главные новости Тюмени 20 ноября 2019
Сами виноваты: жители Ембаево остались без света из-за электрооборудования