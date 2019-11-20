На сайте «Советник Губернатора» завершается опрос на тему семьи и материнства

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-20T15:35:52+03:00

На интернет-платформе «Советник губернатора» сегодня, 20 ноября, завершается опрос на тему «Семья и материнство» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

20 ноября – последний день, когда каждый может присоединиться к опросу

Изменить размер текста: A A

На интернет-платформе «Советник губернатора» сегодня, 20 ноября, завершается опрос на тему «Семья и материнство». Кто ещё не успел его пройти – есть ещё немного времени. В проекте приняли участие более 13 тысяч человек со всей Тюменской области, результаты будут доступны на сайте проекта после 30 ноября 2019.

По словам участницы опроса Екатерины Реутовой, любые инициативы, которые могут сблизить власть и общество, это огромный шаг навстречу друг другу.

- Часто недопонимания и разногласия бывают из-за отсутствия информации или возможности повлиять на решения. Именно поэтому я поддерживаю проект «Советник губернатора» в Тюменской области, - поделилась мнением Екатерина.

Тест состоит из четырёх этапов, причём вопросы встречаются разные. К примеру: «Завышены ли у молодых людей требования друг к другу?», «Удобно ли устроена городская среда?», «Влияет ли интернет на образ мамы?», «Какие факторы играют роль в укреплении семьи?» и многие другие. Большинство опросов предполагает согласие с тем или иным утверждением, либо с его опровержением. Заключительная часть опроса предназначена для формулировки собственных предложений по поводу того, что нужно сделать в Тюменской области, чтобы в семьях было больше детей.

Отметим, что в рамках проекта в 13-ти муниципальных образованиях Тюменской области прошло 13 встреч. Участники обсудили вопросы семьи, родительства и материнства, рассуждали над способами изменения ситуации, формировали список предложений. Эксперты делились опытом по вопросам материнства, отцовства и родительства.

ИСТОЧНИК KP.RU