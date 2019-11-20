Сами виноваты: жители Ембаево остались без света из-за электрооборудования

СЕГОДНЯ 15:46 2019-11-20T15:46:53+03:00

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«Россети Тюмень» восстанавливает электроснабжение в поселке Ембаево. Оказалось, что местные жители сами виноваты в сложившейся ситуации.

– Отключение произошло в результате сверхнормативного использования потребителями электротехнического оборудования в условиях холодной погоды. Превышение нагрузки составило 100 ампер сверх допустимой 250 ампер, – рассказали в пресс-службе подразделения Тюменских распределительных сетей компании «Россети Тюмень».

Руководство филиала дало указание в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение всех потребителей. Сейчас на месте работают две бригады рабочих. Для исключения риска повреждения энергооборудования они обследовали более полутора километров линий электропередач и детально проверили подстанцию населенного пункта.

Также стало известно, что компанией принято решение осуществить дополнительный выход к подстанции для линии электропередачи по улице Совхозная, а для жителей улицы Биктимирова создать новые подключения.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в селе Ембаево со вчерашнего вечера нет света. Местные жители замерзают в своих домах.

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ИСТОЧНИК KP.RU