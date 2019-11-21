СЕГОДНЯ 05:40 2019-11-21T05:40:34+03:00

На улице 50 лет Октября в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 21 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет в районе дома №83 по улице Харьковской, с 9.30 до 16.30 – на пересечении улиц 50 лет Октября и Холодильной и в районе дома № 38 по улице 50 лет Октября.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU