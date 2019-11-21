Составлен рейтинг городов России по покупательской способности на рынке первичного жилья

СЕГОДНЯ 07:00 2019-11-21T07:00:05+03:00

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Аналитики девелопера «Талан» проанализировали соотношение средних зарплат россиян со стоимостью 1 кв. м жилья и составили рейтинг покупательской способности на рынке первичного жилья в городах миллионниках России.

По итогам исследования в ТОП-3 городов, где жителям легче купить квартиру, чем другим россиянам, попали Краснодар, Красноярск и Ростов-на-Дону. В этих городах среднерыночная стоимость квадратного метра жилья 55,8 т.р., а усредненные показатели по зарплате – 46,8 т.р. Далее идут такие города как Москва и Новосибирск.

Если сравнить Тюменскую область без автономных округов с показателями в городах миллионниках, то регион входит в пятерку лидеров по уровню доступности покупки жилья, отодвигая Новосибирск на шестую позицию в рейтинге. Средняя стоимость квадратного метра в Тюменской области составляет 59,7т.р. по состоянию на сентябрь 2019 года** при этом среднемесячная заработная плата за этот же период составила 45,2 т.р.*Таким образом, разница между стоимостью жилья и доходами горожан составляет 24%, против 25,8% в Новосибирске.

Однако сложнее всего купить квартиру жителям Санкт-Петербурга, где, несмотря на относительно большой объем высококлассного предложения, средняя заработная плата в 2 раза ниже средней стоимости квадратного метра (64 т.р. и 128,3 т.р. соответственно).

На втором месте по сложности покупки жилья – Казнь, где средняя зарплата редко превышает 42,9 т.р., а цена квадрата выше 77,4 т.р. На третьем – Екатеринбург, где средняя цена за 1кв.м на 44,5% превышает среднюю зарплату: 50,8 и 79,9 т.р. соответственно.

Зачастую в городах, где стоимость квартир в новостройках значительно превышает покупательскую способность населения, девелоперы стремятся увеличить доступность жилья путем наращивания доли студий и 1-комн. квартир в своих проектах, а также введению квартир «евро» формата (с совмещенной кухней и гостиной).