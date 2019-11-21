В Тюменской области сотрудник фермы похитил сотни килограммов комбикорма

СЕГОДНЯ 06:20 2019-11-21T06:20:31+03:00

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В селе Ярково сотрудник агропромышленной фермы вынес с территории организации 925 килограммов комбикорма. Дело в том, что мужчина держал дома животных, а их чем-то надо кормить.

– Установлено, что житель села Усалка работал скотником в организации и регулярно получал корма для животных. Так как мужчина дома держит подсобное хозяйство, он решил похитить часть комбикорма. 35-летний селянин вывез 25 мешков корма, причинив ущерб животноводческой ферме на сумму более 10 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что в настоящее время фигурант свою вину признал. Похищенное имущество возвращено организации. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Теперь скотник может отправиться в колонию на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU