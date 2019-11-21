2019-11-21T07:41:01+03:00
Происшествия

Почти двадцать лет тюменец незаконно хранил дома ружье

Покупатель добровольно сдал оружие
Вадим Бегун
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Тюменец незаконно хранил дома оружие. Фото - УМВД по Тюменской области.Тюменец незаконно хранил дома оружие. Фото - УМВД по Тюменской области.
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Тюменец целых 18 лет незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие. При продаже ружья он столкнулся с большими проблемами.

– Дело в том, что сотрудникам уголовного розыска вагайской полиции поступила информация о том, что житель села Черное незаконно продал охотничье ружье ИЖ-ЗК 16 калибра. Оперативники узнали, что 36-летний подозреваемый хранил незарегистрированное оружие у себя дома на протяжении 18 лет, а затем, наконец, решил продать его своему знакомому из поселка Заречный. С продажи мужчина выручил три тысячи рублей, которые потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ходе следственных мероприятий полицейские задержали 32-летнего покупателя охотничьего ружья. Мужчина добровольно сдал стражам порядка незарегистрированное оружие. В отношении продавца возбуждено уголовное дело. Теперь вагайцу грозит лишение свободы на срок до двух лет. Покупатель же ввиду того, что добровольно сдал оружие, от уголовной ответственности был освобожден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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