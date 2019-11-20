Дед Мороз привезет в Тюмень перо Жар-птицы

СЕГОДНЯ 14:49 2019-11-20T14:49:11+03:00

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Завтра, 21 ноября, в 15.00 часов Всероссийский Дед Мороз будет ждать гостей на городской площади. Он оставит несколько подарков городу.

– Дед Мороз ознаменует своим приездом запуск «Фабрики волшебства» . Так, на время подготовки и проведения новогодних праздников учреждения культуры будут переименованы в мастерские по производству чудес и волшебства. Каждый житель города получит паспорт волшебника, куда будут вклеиваться наклейки, – рассказали в департаменте культуры администрации города Тюмени.

В ведомстве уточнили, что документ можно получить на различных мастер-классах и мероприятиях, которые проводятся в учреждениях культуры. Заполненный паспорт можно будет обменять на купон для розыгрыша новогодних подарков, а также главного приза – путешествия в Сочи.

Кстати, Дед Мороз оставит несколько подарков, анонсирующих главные новогодние мероприятия Тюмени: елочку для открытия главной городской елки и Тюменской резиденции Деда Мороза, ледяную капсулу с посланием для вскрытия в Гилевской роще, перо Жар-птицы для праздничных мероприятий на Цветном бульваре, а также снеговика для открытия Битвы снеговиков.

ИСТОЧНИК KP.RU