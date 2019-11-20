«У меня бабушка мерзнет!»: жители тюменского села почти сутки сидят без света

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-20T11:50:28+03:00

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Жители села Ембаево со вчерашнего вечера сидят без света. Многие жалуются, что им приходится кутаться в теплые вещи, чтобы не замерзнуть.

«Мы в прямом смысле замерзаем. Со вчерашнего вечера отсутствует электроэнергия на многих улицах. Глава пишет, что выехали, а их так никто и не видел», – пишет в социальных сетях один из местных жителей.

К своему сообщению он прилагает скриншоты переписки с представителем администрации Тюменского района, который утверждает, что бригада была направлена на устранение аварии. Причиной отключения света стало выгорание кабеля на одной из трансформаторных станций.

Из этой же переписки следует, что у одной из местных жительниц болеет дочь, которая лежит вся укутанная в теплые вещи с температурой под 40. Жители жалуются: «Надоели эти замыкания! Сегодня не знали, как детей в школу отправить, все замерзли».

«Без электричества оказались жители площадки ИЖС «37 га» (улицы Механизаторов, Такташ, Звездная, Рахимова и другие) в селе Ембаево. Чтобы в ночь не оставить людей без отопления, энергетики пробросили временный воздушный кабель. Сейчас бригада ремонтирует аварийный участок», – написала в комментариях представитель администрации.

Женщина также сообщила, что получить полную информацию о ситуации можно по телефонам: 8 800 200 55-02, 8 800 200 55-03.

ИСТОЧНИК KP.RU