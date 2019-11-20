«У меня бабушка мерзнет!»: жители тюменского села почти сутки сидят без света
Жители села Ембаево со вчерашнего вечера сидят без света. Многие жалуются, что им приходится кутаться в теплые вещи, чтобы не замерзнуть.
«Мы в прямом смысле замерзаем. Со вчерашнего вечера отсутствует электроэнергия на многих улицах. Глава пишет, что выехали, а их так никто и не видел», – пишет в социальных сетях один из местных жителей.
К своему сообщению он прилагает скриншоты переписки с представителем администрации Тюменского района, который утверждает, что бригада была направлена на устранение аварии. Причиной отключения света стало выгорание кабеля на одной из трансформаторных станций.
Из этой же переписки следует, что у одной из местных жительниц болеет дочь, которая лежит вся укутанная в теплые вещи с температурой под 40. Жители жалуются: «Надоели эти замыкания! Сегодня не знали, как детей в школу отправить, все замерзли».
«Без электричества оказались жители площадки ИЖС «37 га» (улицы Механизаторов, Такташ, Звездная, Рахимова и другие) в селе Ембаево. Чтобы в ночь не оставить людей без отопления, энергетики пробросили временный воздушный кабель. Сейчас бригада ремонтирует аварийный участок», – написала в комментариях представитель администрации.
Женщина также сообщила, что получить полную информацию о ситуации можно по телефонам: 8 800 200 55-02, 8 800 200 55-03.
ИСТОЧНИК KP.RU