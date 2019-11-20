2019-11-20T10:58:05+03:00
Происшествия

Спасатели отогревают замерзающих на тюменских трассах водителей

Помощь нужна не только людям, но и автомобилям
Вадим Бегун
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Тюменские пожарные отогревают замерзающих людей. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.Тюменские пожарные отогревают замерзающих людей. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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Тюменские спасатели отогревают замерзающих водителей. Из-за установившейся на территории региона морозной погоде в некоторых автомобилях отказывают двигатели.

– Накануне, 19 ноября, в полдень в Ярковском районе пожарные отогрели топливную систему грузовика «Даф». Через три часа их коллеги из Увата на 366 километре трассы Тюмень- Ханты-Мансийск помогли водителю большегруза «Рено». А в десятом часу вечера на 31 километре дороги Вагай-Абаул местные пожарные пришли на помощь водителю грузового «Форда». Они обогрели замершего автомобилиста и отогрели топливную систему грузовика, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что помощь понадобилась и кемеровчанину, машина которого заглохла на 216 километре федеральной трассы Тюмень-Омск. Через семь минут мобильный пункт обогрева был на месте: с помощью тепловой пушки пожарные отогрели двигатель, и водитель смог продолжить движения по маршруту.

В седьмом часу вечера на втором километре автодороги Голышманово-Аромашево водителю автомобиля «Ивеко» из Ульяновска также потребовалось помощь в отогреве двигателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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