2019-11-20T10:08:16+03:00
Происшествия

В Тобольске женщина выпала из окна и погибла

Пострадавшую обнаружили случайные прохожие
Вадим Бегун
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В Тобольске женщина выпала из окна. Фото - pixabay.com.В Тобольске женщина выпала из окна. Фото - pixabay.com.
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В Тобольске накануне, 19 ноября, утром женщина выпала из окна и разбилась. Смертельный инцидент произошел в доме №14 в четвертом микрорайоне. Тело пострадавшей обнаружили случайные прохожие.

Информация об ужасном инциденте появилась в социальных сетях. По словам жильцов дома, женщина выпала с девятого этажа и погибла при падении.

– Трагедия действительно произошла утром. На место выезжала бригада службы скорой помощи. Несмотря на то, что медики прибыли на место происшествия всего через четыре минуты, им оставалось лишь констатировать смерть человека, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Тюменские следователи разберутся в обстоятельствах и причинах произошедшего.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тобольске женщина с психиатрическим диагнозом выбросилась из окна. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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