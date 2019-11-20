Нож к горлу: тюменец объяснил свою агрессию приступом ревности

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-20T10:33:02+03:00

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Аромашевские полицейские задержали мужчину, который угрожал своей сожительнице ножом. Холодное оружие он приставил к горлу потерпевшей.

В дежурную часть отделения полиции села Аромашево позвонила 48-летняя жительница района. Женщина сообщила, что между ней и пьяным сожителем возник конфликт. В ходе ссоры мужчина приставил нож к ее горлу и стал угрожать убийством.

– Стражи порядка задержали 34-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Нож изъят. Задержанный признал вину и объяснил свой поступок возникшим приступом ревности, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении него дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU