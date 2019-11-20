Мужчина в крайне тяжелом состоянии: на Велижанском тракте перевернулось авто
На Велижанском тракте накануне, 19 ноября, вечером произошло ДТП. Здесь автомобиль на полном ходу налетел на препятствие.
В социальных сетях появилось видео с места происшествия. Из него следует, что очевидцы укрыли пострадавшую женщину одеялом и вызвали скорую медицинскую помощь. Свидетели говорят, что удар был очень сильный: из автомобиля вылетел двигатель.
– Автомобиль «Опель Корса» наехал на стойку с дорожными знаками, после чего опрокинулся в кювет. В результате происшествия пострадали водитель и пассажирка, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В региональном департаменте здравоохранения в свою очередь сообщили, что вызов по этому поводу поступил в 23.05, бригада медиков прибыла на место происшествия спустя десять минут. Двоих пациентов тут же увезли в Областную клиническую больницу №2.
Как стало известно, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. У него открытая черепно-мозговая травма и переломы. У женщины диагностирован перелом плечевой кости. Сейчас она получает все необходимое лечение в условиях травматологического отделения.
ИСТОЧНИК KP.RU