2019-11-20T12:23:07+03:00
Происшествия

Тюменец всю ночь разъезжал по городу на угнанном авто

По факту неправомерного завладения автотранспортом возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец угнал авто ночью.Тюменец угнал авто ночью.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В тюменскую полицию позвонил местный житель с заявлением об угоне его автомобиля. Полицейские, взявшиеся за дело, выяснили, что машину похитил молодой парень, который просто хотел покататься по ночному городу.

– Ночью молодой человек заметил в одном из дворов припаркованную машину. Он беспрепятственно сел в автомобиль и угнал его, решив покататься по городу. Вдоволь насладившись красотой ночной Тюмени, угонщик припарковал машину и отправился домой пешком, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Вскоре стражи порядка нашли брошенный автомобиль и задержали безработного 18-летнего жителя областного центра. В настоящее время устанавливается причастность злоумышленника к возможным аналогичным преступлениям.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«У меня бабушка мерзнет!»: жители тюменского села почти сутки сидят без света
Тюменские налоговики требуют с научного центра десятки миллионов рублей
Спасатели отогревают замерзающих на тюменских трассах водителей
Нож к горлу: тюменец объяснил свою агрессию приступом ревности
В Тобольске женщина выпала из окна и погибла
Мужчина в крайне тяжелом состоянии: на Велижанском тракте перевернулось авто
Банк УРАЛСИБ предлагает коробочный продукт от «УРАЛСИБ Страхование» «ДМС. Здоровый коллектив»
Наталья Комарова: Год памяти и славы – это наш год
В Тюмени осуждены нижегородцы, укравшие 46 миллионов рублей
Комфортную городскую среду в Югре формируют по запросам жителей
Есть пострадавшие: маршрутка столкнулась с легковушкой на тюменской трассе
В Тюмени продолжают продавать алкоголь подросткам