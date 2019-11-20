Тюменец всю ночь разъезжал по городу на угнанном авто

СЕГОДНЯ 12:23 2019-11-20T12:23:07+03:00

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В тюменскую полицию позвонил местный житель с заявлением об угоне его автомобиля. Полицейские, взявшиеся за дело, выяснили, что машину похитил молодой парень, который просто хотел покататься по ночному городу.

– Ночью молодой человек заметил в одном из дворов припаркованную машину. Он беспрепятственно сел в автомобиль и угнал его, решив покататься по городу. Вдоволь насладившись красотой ночной Тюмени, угонщик припарковал машину и отправился домой пешком, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Вскоре стражи порядка нашли брошенный автомобиль и задержали безработного 18-летнего жителя областного центра. В настоящее время устанавливается причастность злоумышленника к возможным аналогичным преступлениям.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU