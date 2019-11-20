2019-11-20T09:18:59+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает коробочный продукт от «УРАЛСИБ Страхование» «ДМС. Здоровый коллектив»

Вадим Бегун
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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
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Банк УРАЛСИБ предлагает полис «ДМС. Здоровый коллектив» от Страховой компании «УРАЛСИБ Страхование», позволяющий компаниям малого и среднего бизнеса обеспечить своих сотрудников корпоративным ДМС, вне зависимости от вида деятельности компании. Приобрести страховую программу можно в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Продукт «ДМС. Здоровый коллектив» предполагает два вида базовых программ – «Стандарт» (от 5 тысяч рублей в год за одного застрахованного сотрудника) и «Бизнес» (10 тысяч рублей в год за одного застрахованного сотрудника). В страховое покрытие включены безлимитная телемедицинская помощь, линия психологической поддержки, лекарственный ассистанс, ассистанс по ОМС, а также сдача общих анализов по назначению врача. Для программы «Бизнес» также доступен «Кардио-контроль» и опция «Второе медицинское мнение» в российских клиниках.

Кроме этого, каждая из программ предусматривает подключение любой из трех дополнительных опций на выбор: диетология, скрининг или онкоконтроль. В зависимости от этого варьируется и стоимость полиса.

В рамках услуги «Диетология» врачи разрабатывают программу питания для пациента, опираясь на его жалобы, пищевые привычки, физическую нагрузку, вид деятельности. Опция «Ежегодный скрининг» – это комплексное обследование взрослого человека для выявления возможных отклонений от нормы и предотвращения развития заболеваний. Услуга «Онкоконтроль» подразумевает исследования на предмет наличия онкозаболевания и возможных предпосылок для его развития.

Партнером программы стала компания-провайдер телемедицинских услуг ООО «ДОКТОР РЯДОМ», которая предоставляет различные возможности для клиентов, в том числе, круглосуточные экспертные консультации терапевтов, видео- и аудио-чаты и другие. Консультации проводятся 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, что позволяет клиентам максимально свободно распоряжаться своим временем.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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