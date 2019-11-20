2019-11-20T08:24:04+03:00
Происшествия

Есть пострадавшие: маршрутка столкнулась с легковушкой на тюменской трассе

Обстоятельства происшествия уточняются
Вадим Бегун
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Маршрутка столкнулась с авто в Уватском районе.Маршрутка столкнулась с авто в Уватском районе.Фото: Ольга Крыльцова
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Сегодня, 20 ноября, в Уватском районе произошло серьезное ДТП. Сообщение о дорожном инциденте на станцию скорой медицинской помощи поступило около 7.30.

– В настоящий момент на месте происшествия работают три бригады скорой помощи Областной клинической больницы №20. Есть пострадавшие: состояние двух водителей и пассажира легковушки оценивается как тяжелое, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что остальные пассажиры, по предварительным данным, получили легкие травмы. Сейчас медики их осматривают. Обстоятельства происшествия уточняются, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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