Есть пострадавшие: маршрутка столкнулась с легковушкой на тюменской трассе

СЕГОДНЯ 08:24 2019-11-20T08:24:04+03:00

Маршрутка столкнулась с авто в Уватском районе. Фото: Ольга Крыльцова

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Сегодня, 20 ноября, в Уватском районе произошло серьезное ДТП. Сообщение о дорожном инциденте на станцию скорой медицинской помощи поступило около 7.30.

– В настоящий момент на месте происшествия работают три бригады скорой помощи Областной клинической больницы №20. Есть пострадавшие: состояние двух водителей и пассажира легковушки оценивается как тяжелое, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что остальные пассажиры, по предварительным данным, получили легкие травмы. Сейчас медики их осматривают. Обстоятельства происшествия уточняются, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU