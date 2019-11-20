2019-11-20T05:00:14+03:00
Общество

Погода на 20 ноября в Тюмени: одеваемся теплее

В городе все так же морозно
Вадим Бегун
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В Тюмени царствует мороз.В Тюмени царствует мороз.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 20 ноября, утро в Тюмени ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет -24, днем – минус 19. Вечером ожидается такая же температура. В этот день будет дуть северный ветер, переходящий в северо-западный, 2-3 метра в секунду.

20 ноября почитается память святого Феодота Корчемника. В народе святого называли Федот-ледостав, и говорили: «Святой Федот лед ведет». В этот день наблюдается устойчивое промерзание почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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