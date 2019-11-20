Тюменский маршрут №11 будет ездить по-новому

СЕГОДНЯ 05:40 2019-11-20T05:40:25+03:00

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В Тюмени изменится расписание маршрута №11. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

По информации компании, с 1 декабря в схему движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 11 «Рабочий поселок – Дом Обороны» включаются следующие промежуточные остановочные пункты: «ул. Чекистов», «Старый Тобольский тракт», «завод Металлургический», «2-км Старого Тобольского тракта», «з-д Моторный», «Проезд до ул. Вологодская», «3-км Старого Тобольского тракта», «4-км Старого Тобольского тракта», «поворот на Антипино», «Нефтеперерабатывающий завод» (в прямом и обратном направлении), «Рабочий поселок» , «Ялуторовский тракт» (при движении в сторону улицы Чекистов) и «6-км Старого Тобольского тракта».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU