2019-11-20T06:20:29+03:00
Общество

Ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью состоится в Тюмени

Более 15 работодателей предложат места в своих компаниях
Вадим Бегун
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Тюменским инвалидам предложат работу. Фото - pixabay.com.Тюменским инвалидам предложат работу. Фото - pixabay.com.
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В Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района в четверг, 21 ноября, состоится ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью. Мероприятие пройдет с 10.00 до 11.00.

По информации организаторов, свои вакансии предложат более 15 работодателей, которые рассматривают соискателей-инвалидов. Они будут набирать персонал по таким вакансиям, как агроном, электромонтер, оператор связи, почтальон, оператор абонентского отдела, слесарь-сантехник, комплектовщик, геодезист, водитель автомобиля, монтажник, инженер по охране труда, методист, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, продавец-консультант, мерчендайзер и другие.

– Ярмарка будет проходить также и в режиме онлайн-трансляции, что особенно удобно для людей с инвалидностью, многие из которых могут быть ограничены в передвижении, – сообщили в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

Чтобы стать участником ярмарки в онлайн-режиме, необходимо пройти по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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