В Тюмени продолжают продавать алкоголь подросткам

СЕГОДНЯ 07:40 2019-11-20T07:40:11+03:00

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В Тюмени выявлены факты продажи алкоголя несовершеннолетним. Только за прошлый год и прошедший период этого года полицейские зафиксировали 78 таких нарушений.

В рамках рейдов стражи порядка проверяют торговые объекты, расположенные на территории города. Они составляют административные протоколы по статье «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции».

В рамках этой статьи нарушителям выписывают штраф гражданам от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Таким образом, «благодаря» несознательным продавцам городская казна пополнилась на 1 миллион 645 тысяч рублей.

– При продаже алкоголя сотрудник магазина может на вполне законных основаниях попросить любого покупателя показать документ, удостоверяющий личность и его возраст. Если такого документа при себе не оказалось, то продавец вправе отказать, – сообщила пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина.

ИСТОЧНИК KP.RU