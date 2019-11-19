Прокуроры научат тюменцев защищать права своей семьи

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-19T15:18:22+03:00

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Завтра, 20 ноября, в тюменской прокуратуре пройдет Всероссийский день правовой помощи детям. Для граждан будет организована «горячая» телефонная линия, где они могут проконсультироваться по вопросам защиты прав семьи и несовершеннолетних.

– Работники прокуратуры по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних – Анна Петрова и Светлана Ильиных – дадут необходимые разъяснения по вопросам защиты прав семьи и детей, а при наличии оснований примут меры к восстановлению нарушенных прав. Телефон «горячей линии» 8 (3452) 27-04-68 будет работать с 9.00 до 18.00, – рассказали в ведомстве.

Там отметили, что только в этом году в защиту несовершеннолетних было внесено более 2,7 тысяч актов прокурорского реагирования, в том числе 521 протест, 995 представлений, 279 предостережений. в суды направили 944 иска и заявления. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 1,6 тысяч нарушителей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 17 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU