2019-11-19T15:21:30+03:00
Здоровье

В тюменском медцентре провели день здоровья. Для одного из пациентов это плохо закончилось

Всего к врачам пришли 73 местных жителя
Вадим Бегун
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У тюменца после обследования выявили рак.У тюменца после обследования выявили рак.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменском «Медицинском городе» состоялся «День мужского урологического здоровья». К сожалению, один мужчина вышел из медучреждения с плохой новостью.

– Каждый, кто записался на прием, имел возможность проконсультироваться у онкоуролога, сдать кровь на ПСА и пройти ультразвуковое исследование. Кстати, рекомендуем в профилактических целях проходить такое обследование ежегодно всем мужчинам старше 40 лет, даже при отсутствии жалоб на состояние здоровья, – рассказала пресс-секретарь «Медицинского города» Ирина Литвиненко.

Возможностью пройти бесплатный профилактический осмотр воспользовались 73 тюменца. Из них трое были направлены на дополнительное обследование, у одного мужчины злокачественное новообразование было выявлено в этот же день.

СПРАВКА КП

Рак предстательной железы – одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди мужчин. В Тюменской области оно входит на первое место среди всех мужских онкопатологий. По статистике, заболеваемость таким видом рака растет ежегодно. Местные онкологи связывают это с эффективностью скрининговых программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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