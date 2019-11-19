В тюменском медцентре провели день здоровья. Для одного из пациентов это плохо закончилось
В тюменском «Медицинском городе» состоялся «День мужского урологического здоровья». К сожалению, один мужчина вышел из медучреждения с плохой новостью.
– Каждый, кто записался на прием, имел возможность проконсультироваться у онкоуролога, сдать кровь на ПСА и пройти ультразвуковое исследование. Кстати, рекомендуем в профилактических целях проходить такое обследование ежегодно всем мужчинам старше 40 лет, даже при отсутствии жалоб на состояние здоровья, – рассказала пресс-секретарь «Медицинского города» Ирина Литвиненко.
Возможностью пройти бесплатный профилактический осмотр воспользовались 73 тюменца. Из них трое были направлены на дополнительное обследование, у одного мужчины злокачественное новообразование было выявлено в этот же день.
СПРАВКА КП
Рак предстательной железы – одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди мужчин. В Тюменской области оно входит на первое место среди всех мужских онкопатологий. По статистике, заболеваемость таким видом рака растет ежегодно. Местные онкологи связывают это с эффективностью скрининговых программ.
ИСТОЧНИК KP.RU