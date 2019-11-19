Тюменца арестовали на пять суток за «переезд» в Крым

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-19T14:00:13+03:00

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В Тюмени мужчина обманул судебных приставов, заявив, что больше не живет в областном центре. Как выяснилось позже, местный житель не покидал территорию города, просто он не желал выплачивать алименты своей дочери.

– Тюменец направил судебному приставу-исполнителю письмо, в котором сообщил, что переехал в Крым на постоянное место жительства. Этим уведомлением он просил, чтобы все документы исполнительного производства в отношении него были перенаправлены по новому адресу проживания должника. На самом же деле мужчина не выезжал из областного центра, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что таким образом нерадивый отец умышленно хотел ввести исполнителя в заблуждение, чтобы не платить алименты своему ребенку. В ходе розыскных мероприятий обман был раскрыт, и тюменцу все же пришлось ответить перед законом. Так, мужчину привлекли к административной ответственности и отправили за решетку на пять суток.

ИСТОЧНИК KP.RU