Тюменская и Курганская области объединили усилия во благо экологии

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-19T12:56:27+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Курганской области Вадим Шумков подписали соглашение, которое предусматривает софинансирование мероприятий межрегионального характера. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, все они связаны и направлены на стабилизацию экологической ситуации в двух соседних регионах.

Тюменскую и Курганскую области связывает река Тобол, которая протекает по Заводоуковскому городскому округу, Ялуторовскому, Ярковскому, Упоровскому и Тобольскому районам. Воду из этой «артерии» используют для производственные нужд, водоснабжений и орошения сельскохозяйственных угодий. По словам Александра Моора, Тюменская область заинтересована в сохранении экологического благополучия общего водного объекта.

Как рассказал глава Курганской области Вадим Шумков, существующие канализационные системы в Кургане не справляются с нагрузкой. Их построили в середине прошлого века и по сей день не ремонтировали, что приводит к попаданию в реки Исеть, Тобол и Миасс неочищенных канализационных сточных вод.

- Это несет существенные риски возникновения неблагоприятных экологических ситуаций. Чтобы оперативно решить этот вопрос, требуется объединить усилия регионов. Самостоятельно Курганская область не может справиться с этой серьезной проблемой, - отметил глава Курганской области.

Отметим, что мероприятия, которые будут выполнены в рамках заключенного соглашения, и их совместное финансирование позволят решить вопросы, влияющие на экологическое благополучие и безопасность жителей Тюменской и Курганской областей.

ИСТОЧНИК KP.RU