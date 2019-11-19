На тюменских домах заменят все информационные вывески

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-19T13:09:25+03:00

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Тюменские власти намерены привести в порядок информационные вывески на домах областного центра. Реализация крупномасштабного проекта начнется с исторического центра.

– Мы видим, по каким осям и отступам нужно вывешивать информацию, а также высоту и размеры вывески. Мы не диктуем, какой должен быть шрифт, стиль бренда и колористическая составляющая. Требования по колористке есть только к размещению информации на объектах культурного наследия: они должны быть одного цвета, – рассказал директор управления градостроительного планирования Артем Павлюченко.

Он также сообщил, что изучен опыт Москвы и Санкт-Петербурга в этой области. Оказалось, что оба города в реализации проекта шли поэтапно. Этим же путем пойдут и тюменские чиновники.

– Мы хотим применить этот механизм и сделать отсрочки для предпринимателей, график будет доведен до сведения горожан. В первую очередь начнется реализация проекта в историческом центре. Мы разработали знак «Правильная вывеска». Дизайнеры и изготовители рекламы могут использовать его в своей работе, – сообщил Павлюченко, добавив, что на знаке есть QR-код, который будет вести на список согласованных вывесок

ИСТОЧНИК KP.RU