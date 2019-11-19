Найдены девочки, пропавшие из реабилитационного центра под Тюменью

СЕГОДНЯ 12:14 2019-11-19T12:14:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменские школьницы Виктория Булдакова и Ксения Шахматова, которые пропали из дома социальной реабилитации семей и детей «Борки», нашлись. Все обстоятельства их исчезновения сейчас выясняются.

– Благодаря слаженной работе следователей и полицейских пропавших школьниц удалось найти живыми и невредимыми. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении несовершеннолетних совершено не было, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что все обстоятельства исчезновения подростков будут выяснены следователем в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU