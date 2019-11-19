Сдал сосед: в Тюмени осудили женщину, которая хранила наркотики в «морозилке»

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-19T12:38:52+03:00

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47-летняя жительница Тюмени отправилась в колонию за приготовление к сбыту более 600 граммов гашиша. Запрещенное вещество она хранила в холодильнике.

– Как следует из материалов уголовного дела, в августе этого года в отдел полиции поступил звонок от жителей одного из домов областного центра. Мужчина сообщил, что его соседка продает наркотики. Во время задержания, которое произошло прямо в подъезде, женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. Она имела при себе 40 граммов гашиша, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в морозильной камере холодильника в квартире тюменки было изъято еще более 600 граммов гашиша, приготовленного для сбыта. Суд назначил подсудимой пять с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU