2019-11-19T12:38:52+03:00
Происшествия

Сдал сосед: в Тюмени осудили женщину, которая хранила наркотики в «морозилке»

Полицейские задержали местную жительницу прямо в подъезде
Вадим Бегун
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Тюменка хранила гашиш в холодильнике. Фото - pixabay.com.Тюменка хранила гашиш в холодильнике. Фото - pixabay.com.
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47-летняя жительница Тюмени отправилась в колонию за приготовление к сбыту более 600 граммов гашиша. Запрещенное вещество она хранила в холодильнике.

– Как следует из материалов уголовного дела, в августе этого года в отдел полиции поступил звонок от жителей одного из домов областного центра. Мужчина сообщил, что его соседка продает наркотики. Во время задержания, которое произошло прямо в подъезде, женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. Она имела при себе 40 граммов гашиша, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в морозильной камере холодильника в квартире тюменки было изъято еще более 600 граммов гашиша, приготовленного для сбыта. Суд назначил подсудимой пять с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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