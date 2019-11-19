Тюменские спасатели отвезли в гостиницу замерзающих на трассе людей

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-19T11:22:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники тюменского МЧС спасли замерзающих на трассе людей. Автомобиль, который двигался по трассе в Уватском районе, заглох и отказывался двигаться дальше.

– Сообщение поступило накануне, 18 ноября, в 21.30. Водитель автомобиля «Фольксваген Минивэн» сообщил, что произошла поломка ступицы, поэтому самостоятельно двигаться иномарка не могла. Восемь пассажиров, которые находились в машине, были доставлены в ближайший гостиничный комплекс, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Еще один вызов по поводу замерзающих людей поступил уже сегодня в 3.40. На трассе Омск – Ханты-Мансийск заглох автобус с восемью пассажирами. Спасатели привели его в чувство за 40 минут, и автобус дальше отправился по маршруту.

В 9:41 поступил сигнал от очевидцев, что на примыкающей к федеральной автотрассе Тюмень – Ханты-Мансийск и поселка Демьянка дороге горит моторный отсек автобуса. Пожарные ликвидировали возгорание. Причины происшествия и ущерб сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU