Тюменцам напомнили об уплате имущественных налогов
Тюменцы, имеющие в собственности квартиры, машины и земельные участки, должны уплатить имущественные налоги до 2 декабря. Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» получат уведомления только в электронном виде.
– В этом году расчет имущественных налогов произведен с учетом вступивших в силу изменений регионального законодательства. Так, были отменены льготы по транспортному налогу в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил. Кроме того, был осуществлен переход на новый порядок расчета налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, – рассказали в УФНС по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что уплатить имущественные налоги можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», с помощью телефона в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в любом отделении банка, а также через платежный терминал.
ИСТОЧНИК KP.RU