2019-11-19T13:36:26+03:00
Общество

Тюменцам напомнили об уплате имущественных налогов

В этот раз расчет произведен с учетом изменений регионального законодательства
Вадим Бегун
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Тюменцы должны уплатить имущественные налоги до 2 декабря. Фото - pixabay.com.Тюменцы должны уплатить имущественные налоги до 2 декабря. Фото - pixabay.com.
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Тюменцы, имеющие в собственности квартиры, машины и земельные участки, должны уплатить имущественные налоги до 2 декабря. Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» получат уведомления только в электронном виде.

– В этом году расчет имущественных налогов произведен с учетом вступивших в силу изменений регионального законодательства. Так, были отменены льготы по транспортному налогу в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил. Кроме того, был осуществлен переход на новый порядок расчета налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, – рассказали в УФНС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что уплатить имущественные налоги можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», с помощью телефона в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в любом отделении банка, а также через платежный терминал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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